Азиатские игры в закрытых помещениях и для «закрытых» стран, казахстанская путевка на чемпионат мира по волейболу, итоги жеребьевки теннисного Кубка Дэвиса и наши велогонщики на мировом первенстве

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Азиатские игры: алга, Туркменистан!

Позади семь (из десяти) дней Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проходят в Ашхабаде. Туркмены решили не отставать от нас, казахов: они потратили даже больше, чем мы на зимнюю Азиаду-2011 и Универсиаду-2017, – около пяти миллиардов долларов. И в плане спортивных результатов хозяева не стали особо скромничать: на сегодня они завоевали 78 золотых медалей (общее количество наград – 202), намного опережая ближайших преследователей китайцев – 31 (59). Затем идут Иран – 21 (84), Казахстан – 20 (61) и Узбекистан – 18 (101). Для сравнения: Япония, одна из «большой азиатской тройки», довольствовавшаяся двумя бронзовыми медалями, делит вместе с Австралией 32-е место.

Думается, этих цифр достаточно, чтобы понять, какого рода странам интересны и медальный зачет, и вообще эти соревнования.

Волейбол: теперь – мировое первенство

Женская сборная Казахстана стала одной из 24-х команд-участниц чемпионата мира, который состоится в следующем году. Путевку на ЧМ она завоевала по итогам квалификационного турнира, завершившегося вчера в Алматы (другой аналогичный турнир в зоне Азии/Океании принимал Таиланд).

На кону в этой зоне стояли четыре путевки, а сборная Казахстана и в негласной иерархии, и в «официальной» (мировой рейтинг) является здесь 5-й. Но чемпионат мира пройдет в Японии, и хозяек освободили от участия в отборочном турнире, что в значительной степени облегчило задачу нашей команде. При жеребьевке ее «посеяли» не 5-й, а 4-й, и это позволило ей попасть в число двух «маток» одной из квалификационных групп. А в каждой группе разыгрывались именно две путевки. Компанию сборной Казахстана составили команды Китая, Китайского Тайпея, Австралии и Фиджи.

В своем стартовом матче подопечные Вячеслава Шапрана встретились с китаянками – действующими олимпийскими чемпионками – во главе с одной из главных «звезд» современного женского волейбола Чжу Тин. Видимо, понимая, что «ловить нечего», тренерский штаб нашей сборной оставил на скамейке запасных лидеров – Сану Анаркулову и Аллу Богдашкину. А без них шансов вообще не осталось – 0:3 (14:25, 19:25, 15:25).

Назавтра, на матч с австралийками, вышли все сильнейшие. Судя по разнице в классе команд, наши девушки должны были выиграть «всухую», но в третьей партии расслабились и отдали ее. Пришлось играть четвертую – 3:1 (25:15, 25:6, 22:25, 25:9). Самыми результативными в составе сборной Казахстана стали Анаркулова – 18 очков, Радмила Береснева – 14, Екатерина Жданова – 12.

Следующий поединок, с волейболистками Тайпея, которые к тому моменту шли без потерь, имел характер решающего. Поражение поставило бы крест на амбициях нашей команды. Взяв первый сет, главным образом, за счет хорошего блока (Жданова и Богдашкина), сборная Казахстана отдала второй, в котором соперницы тащили буквально все мячи, порой даже безнадежные. И все-таки более мощная игра над сеткой обеспечила превосходство наших девушек в двух следующих партиях – 3:1 (25:15, 19:25, 25:19, 25:20). Наибольший вклад в победу внесли Жданова – 23 очка (в том числе 9 на блоке) и Богдашкина – 14 (8).

В заключительный день волейболистки Тайбэя проиграли китаянкам – 0:3. Это означало, что теперь даже теоретически ничто не может помешать хозяйкам турнира занять второе место. А потому Шапран дал поиграть запасным. Но даже их мастерства оказалось более чем достаточно для победы над откровенно слабой сборной Фиджи – 3:0 (25:8, 25:19, 25:14).

В другой азиатской группе путевки на чемпионат мира ожидаемо завоевали команды Южной Кореи и Таиланда.

Велоспорт: неробкий Луценко

В Бергене (Норвегия) завершился чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Соревнования проходили в трех возрастных группах – среди взрослых, молодежи (до 23-х лет) и юниоров. И в каждой из них участники оспаривали медали в двух олимпийских дисциплинах – в индивидуальной гонке с раздельного старта на время и в групповой гонке.

В состязаниях профессионалов хорошо проявил себя 25-летний казахстанец Алексей Луценко. Напомним, недавно он выиграл один из этапов супермногодневки «Вуэльта». И вчера, во время групповой гонки, Алексей был очень активен. В конце концов, он оказался в числе примерно тридцати гонщиков, которые уехали от пелотона (всего стартовали более 180 спортсменов) и разыграли финишный спринт. В итоге Луценко занял 9-е место, показав одинаковое время с победителем – словаком Петером Саганом, который стал первым в истории, кто три раза подряд выиграл эту дисциплину на чемпионатах мира.

Четырьмя днями раньше в гонке с раздельного старта Алексей показал 28-й результат: ставшему чемпионом мира голландцу Тому Дюмулену он проиграл чуть больше трех минут, а бронзовому призеру знаменитому британцу Крису Фруму – 1 минуту 43 секунды, что в общем-то немного. Второй наш соотечественник, Дмитрий Груздев, стал 38-м.

Также стоит отметить Игоря Чжана, который показал высокий результат в юниорской «разделке». 5-е место среди 78 спортсменов, отставание в 23,66 секунды от победителя-британца и менее десяти секунд от бронзового призера – это очень обнадеживающе. В групповой гонке у юниоров неплохо выступил Евгений Федоров, который финишировал 9-м.

Что касается молодежи (U-23), то здесь лучшим среди казахстанцев стал Юрий Натаров – 14-е место в «разделке» и 51-е в групповой гонке.

Хоккей: два разных «Динамо»

На минувшей неделе «Барыс» провел два матча. Оба – на своем льду, с клубами из другой конференции (Западной), причем одноименными. А вот результаты оказались прямо противоположными.

Первым в Астане гостило минское «Динамо», один из аутсайдеров «Запада». В течение почти двух с половиной периодов соперники не могли поразить ворота друг друга (с учетом предыдущих игр продолжительность голевой засухи у «Барыса» достигла почти 120 минут, то есть двух полных матчей). Но затем, что называется, прорвало: в течение четырех минут Мэтью Фрэттин, Константин Пушкарев и Владимир Маркелов забросили три шайбы в ворота минчан. Те вскоре отквитали один гол, затем заменили голкипера шестым полевым игроком, чем и воспользовался все тот же Пушкарев, оформивший «дубль» – 4:1.

Спустя два дня в Астану приехало московское «Динамо», на сегодня третья команда Западной конференции. На протяжении всего матча «Барыс» был в роли догоняющего: гости выходили вперед в счете – хозяева сравнивали (0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3). Причем в третий раз у динамовцев отличился Дастин Бойд, который предыдущие сезоны провел в составе казахстанской команды. А восстановил равновесие (второй раз в этом матче) его теперь уже бывший партнер по нападению главный снайпер «Барыса» Найджел Доус, еще одна заброшенная шайба в активе Пушкарева. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода в ворота хозяев льда влетела четвертая шайба, а затем, когда у них вместо голкипера вышел полевой игрок, – пятая. В итоге поражение – 3:5.

С 22 очками после 12 проведенных матчей «Барыс» занимает 6-е место в Восточной конференции.

Теннис: приедут ли Федерер и Вавринка?

Мужская сборная Казахстана, совсем недавно завоевавшая право вернуться в элитный дивизион Кубка Дэвиса, узнала первого своего оппонента в сезоне-2018. Это команда Швейцарии.

Ранее соперники встречались дважды. В 2010-м в Астане наши теннисисты выиграли с общим счетом 5:0, причем Михаил Кукушкин победил в пяти сетах Станисласа Вавринку (Роджер Федерер не приехал). Спустя четыре года было противостояние на стадии 1/4 финала в Женеве. На сей раз участвовали и Федерер, и Вавринка, причем они играли не только в одиночных поединках, но и в паре. Тем не менее, наши ребята дали им настоящий бой, и все решилось в пятом, заключительном, матче. 2:3 – более чем достойное поражение.

Согласно результатам жеребьевки, предстоящая встреча состоится в Астане. Туда Федерер и Вавринка (соответственно 2-й и 8-й в текущем рейтинге АТР) могут не поехать. А других швейцарцев в «топ-100» нет. Впрочем, поживем-увидим.

Другие пары 1/8 финала Мировой группы выглядят так: Франция – Нидерланды, Япония – Италия, Испания – Великобритания, Австралия – Германия, Хорватия – Канада, Сербия – США, Венгрия – Бельгия.

Фигурное катание: юниоры пробуют лед

В столице Белоруссии прошел очередной этап юниорского «Гран-при». В предыдущие годы эти соревнования были интересны нам тем, что в них участвовали сначала Денис Тен, а потом Элизабет Турсынбаева. Последняя все еще имеет право выступать на таких турнирах (ей только 17 лет), но, похоже, она решила сконцентрироваться на взрослом фигурном катании.

В Минске от Казахстана среди девушек-одиночниц выступала 14-летняя Алана Токтарова, которая по сумме двух композиций (короткой и произвольной) заняла 19-е место среди 34-х участниц.

Кроме того, наша страна была представлена в спортивных танцах на льду – 16-летней Гаухар Наурызовой, уроженкой Актау, и 18-летним Байсангуром Датиевым, который вырос в Кирове (Россия). В споре 14 пар они стали 11-ми.

Футбол: внизу интереснее, чем вверху

В 28-м туре чемпионата страны «Астана» и «Кайрат» одержали очередные победы с одинаковым счетом 2:0. Алматинский клуб сохранил за собой формальное лидерство, набрав на два очка больше, чем столичный, но при этом последний имеет аж три матча в запасе. Так что шансы «Астаны» на завоевание золотых медалей гораздо выше.

В верхней части турнирной таблицы сохраняется, по, сути, единственная интрига – кто займет 4-е место, которое, скорее всего, даст право участвовать в квалификации Лиги Европы сезона 2017/18? Если занимавший эту позицию «Тобол» в 28-м туре проиграл, то соперничающий с ним «Иртыш», напротив, одержал победу в гостях и благодаря этому сместил костанайский клуб.

А вот в нижней части таблицы идет отчаянная борьба за «выживание». Согласно регламенту, команды, занявшие 11-е и 12-е места, покинут высший дивизион, а 10-я команда премьер-лиги сыграет стыковой матч с 3-й командой первой лиги. «Окжетпес» уже вряд ли спасется, а «Актобе», «Атырау», «Тараз» и «Акжайык» имеют одинаковое количество очков.

«Астана» – «Тараз» 2:0

«Кайрат» – «Тобол» 2:0

«Ордабасы» – «Иртыш» 1:2

«Актобе» – «Кайсар» 0:1

«Акжайык» – «Шахтер» 1:2

«Окжетпес» – «Атырау» 1:2.

Положение команд: «Кайрат» – 68 очков (после 29 матчей), «Астана» – 66 (26), «Ордабасы» – 49 (29), «Иртыш» – 40 (28), «Тобол» – 39 (29), «Шахтер» – 33 (27), «Кайсар» – 32 (28), «Тараз» – 29 (28), «Актобе», «Атырау», «Акжайык» – 29 (29), «Окжетпес» – 21 (27).

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