В минэнерго Казахстана опровергли заявление Air Astana об угрозе срыва авиасообщения

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов опроверг заявление авиакомпании Air Astana о том, что регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва.

«Со стороны Air Astana были заявления о том, что шымкентский (нефтеперерабатывающий — КазТАГ) завод уходит на капитальный ремонт. Мы считаем, что Air Astana перед тем, как делать такие громкие заявления, могла бы с нами проконсультироваться. Тем более, у нас есть прямой контакт с ними. Любой проблемный вопрос с ними всегда онлайн обсуждаем», — сказал А. Магауов на брифинге в минэнерго в понедельник.

«Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается. В рамках весеннего капитального ремонта все установки были модернизированы, могут уже требования К4 и К5 выполнить», — добавил он.

Вместе с тем представитель минэнерго сообщил о дальнейших перспективах шымкенсткого НПЗ.

«Когда закончится посевная кампания, одна из установок на шымкентском заводе будет модернизирована — установка гидроочистки дизельного топлива, но это никак не повлияет на объем производства авиакеросина, бензина. В рамках небольшой остановки будет проведена модернизация, и уже зимнее дизельное топливо будет соответствовать стандарту К4, К5 на шымкентском НПЗ», — пояснил вице-министр.

Как сообщалось, в авиакомпании Air Astana заявили, что из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки шымкентского НПЗ регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва.