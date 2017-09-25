В Жамбылской области массово гибнет скот, начато расследование – прокуратура

Тараз. 25 сентября. КазТАГ – В Жамбылской области проверят водоем, где после водопоя погибло 12 лошадей; назначен ряд экспертиз, сообщает корреспондент агентства.

«Возле сброса канализационный сетей озера Алтын кол, находящегося на окраине города Каратау, в результате употребления воды погибло 12 голов лошадей. Комиссией на месте падежа взяты пробы воды для анализа и установления причины гибели скота», — сказал помощник прокурора Жамбылской области Кайсар Бекмуратов в понедельник.

О гибели скота стало известно в минувшую пятницу. Тогда фермеры города рассказали о том, что подозревают в гибели животных местный завод по производству цианида натрия. По их мнению, завод, построенный недавно, стал сбрасывать вредные отходы производства в озеро. Ветеринары города брали все анализы, но так и не смогли сказать, от чего стали умирать животные.

В прокуратуре отметили, что по данному факту отдел внутренних дел района зарегистрировал материал в ЕРДР по статье «нарушения экологических требований к хозяйственной и иной деятельности».