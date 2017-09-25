Назарбаев поздравил Меркель с победой ее блока на выборах в Бундестаг Германии

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с победой Христианско-демократического союза на выборах в Бундестаг, сообщила пресс-служба главы государства.

«Нурсултан Назарбаев отметил, что результаты прошедших выборов являются ярким доказательством поддержки гражданами Германии проводимой федеральным канцлером социально-экономической политики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Президент Казахстана подчеркнул международный авторитет А.Меркель и высоко оценил ее вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

«За 25 лет дружеские отношения между Казахстаном и Германией поднялись на высокий уровень. Хочу отметить Ваш неоценимый вклад в успешную реализацию совместных проектов, повлиявших на сближение наших стран», — говорится в телеграмме.

В завершение глава государства пожелал А.Меркель успехов, а дружественному народу Германии процветания.

Согласно официальным предварительным результатам, консервативный блок Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии, за которую проголосовали 20,5% избирателей. Правую «Альтернативу для Германии» поддержали 12,6% избирателей, СвДП – 10,7%, «зеленых» – 8,9%, а Левую партию – 9,2%.