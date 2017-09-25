Вот почему бензин не будет дешеветь

Экономика 78 0
Автовладельцам нужно готовиться к очередному повышению цен на горючее. Альтернативы нет. В студии ZONAkz Сергей Смирнов, аналитик нефтегазового рынка

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