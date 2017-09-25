Вот почему бензин не будет дешеветь 25.09.2017 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 78 0 Автовладельцам нужно готовиться к очередному повышению цен на горючее. Альтернативы нет. В студии ZONAkz Сергей Смирнов, аналитик нефтегазового рынка comments powered by HyperComments Похожие материалы: В Уральске подорожал бензин марки АИ-92 На сетях крупных АЗС Казахстана подорожал бензин На заправках Алматы вновь подорожал бензин Очередное повышение цен на бензин в Казахстане связано с ремонтом казахстанских НПЗ и зависимостью от российского топлива Почему богатый ресурсами Казахстан потерялся в экономических рейтингах?