Атырауский НПЗ оштрафовали на Т1 млн за ущерб экологии при проведении ремонта

Атырау. 26 сентября. КазТАГ — Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали на Т1,13 млн за экологические нарушения во время проведения ремонта, сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Кабижан Капанов.

«Мы завершили проверку на АНПЗ. Выявили два нарушения на основании жалоб жителей и представителей прокуратуры. Как вы знаете, на заводе с 18 августа по 24 сентября был плановый ремонт. Они не получили разрешение на оценку воздействия на окружающую среду. По данному факту мы оштрафовали АНПЗ на 500 МРП, это более 1 млн тенге», — сказал К. Капанов.

По его словам, завод допустил и второе нарушение, утвердив план действий при неблагополучных метеоусловиях.

«Они должны были получить данные Казгидромета и на основании этого регулировать ремонтные работы. Начиная с 18 августа по 24 сентября им каждый день поступали штормовые предупреждения. Так как завод находится в черте города, они должны были учитывать и этот момент. Это тоже нарушение, но по закону мы не можем их за это оштрафовать, только сделать предупреждение. При повторном нарушении данного требования мы подадим на них в суд», — отметил К. Капанов.

Напомним, впервые с момента строительства АНПЗ встал на плановый ремонт — с 18 августа по 29 сентября. Однако, как сообщили на заводе, ремонт был завершен на неделю раньше.

Было запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей и трубопроводов, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования.

1 МРП = Т2269.