Разработать национальные стандарты вакцинации детей предлагают общественники

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Разработать национальные стандарты вакцинации детей предложила председатель ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ» Асия Ахтанова.

«Мы не выступаем против вакцинации, мы говорим о том, чтобы прививки ставились ребенку на здоровом фоне. Для того чтобы эта работа стала системной, нужно разработать четкие стандарты вакцинации, чтобы прививки не ставились детям, у которых, допустим, при родах произошло поражение центральной нервной системы, которые родились с желтухой и т.д.», — сказала А. Ахтанова в ходе общественной дискуссии «Обязательная вакцинация детей: за и против» во вторник.

По ее мнению, таким детям при выписке из роддома должны выдаваться «красная выписка», на которую участковые врачи-педиатры обращали бы особое внимание, в том числе и при направлении на вакцинацию.

«В Казахстане остро не хватает качественных исследований для выявления связи между вакцинацией и формированием ряда хронических заболеваний и даже развитием инвалидности. Мы предполагаем, что подобная связь имеется, и она должна быть изучена», — считает А. Ахтанова.

В свою очередь руководитель благотворительного общества «ДОМ» Аружан Саин добавила, что необходимы и другие исследования – какие причины приводят к инвалидизации новорожденных.

«Что стало причиной, что ребенок стал инвалидом, – врачебная ошибка, неправильно принятые роды, желтуха новорожденных или вакцинация? То есть исследование должно быть направлено на изучение того, что или кто плохо работает. Может быть, нам надо дообразовывать врачей-педиатров, увеличивать количество неонатологов, чтобы ребенок при направлении на вакцинацию был обследован в полной мере», — считает А. Саин.

Автор популярных книг, посвященных здоровью детей, детский врач Евгений Комаровский в своем видеообращении к участникам дискуссии призвал их формировать в обществе «культ вакцинации».

«Государство же, в свою очередь, должно гарантировать безопасность и вакцины, и процедуры – это будет культом нормальности государства. И только тогда государство может требовать от граждан чего угодно, в том числе и обязательности вакцинации», — резюмировал он.

Заместитель директора департамента эпиднадзора Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Айнагул Куатбаева, говоря о необходимости вакцинации детей, отметила, что благодаря разработанному в РК национальному календарю прививок у детей с полным циклом вакцинации не регистрируется острый вирусный гепатит В, случаи кори, краснухи, эпидпаратита – единичны.

«Нормативно-правовая база о вакцинации в РК не говорит о ее обязательности. Отказ от вакцинации не может быть основанием для отказа приема детей в детсады и школы», — отдельно подчеркнула А. Куатбаева.

Напомним, инициированный министерством по делам религий и гражданского общества законопроект предполагает закрепить обязательный характер вакцинирования несовершеннолетних со штрафом в размере 10 МРП в случае отказа. Однако, как сообщил модератор дискуссии Ерлан Смайлов, из ответа минрелигии в адрес организаторов дискуссии, полученного 22 сентября, стало известно, что данная норма из законопроекта изъята.

1 МРП = Т2269.