Астана. 26 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Для развития электронной коммерции сельхозпроизводители Казахстана должны иметь доступ к интернету, считает премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Доступ к интернету – это не только повышение качества госуслуг. Сельхозпроизводители также должны иметь доступ к интернету. Тем более если мы говорим о развитии электронной коммерции. Поэтому по Вашей части, Аскар Исабекович, (Мырзахметов, министр сельского хозяйства – КазТАГ) что делается?», — сказал Б.Сагинтаев на заседании правительства во вторник, обращаясь к главе минсельхоза.

В свою очередь А.Мырзахметов сообщил, что внедрение электронных зерновых расписок уже дает «определенные результаты»

«Прежде всего, мы сейчас реализовываем оборот электронных зерновых расписок. В прошлом году эту работу мы начали, имеется большой потенциал, и сегодня уже есть определенные результаты. Но, к сожалению, еще не во всех отдаленных районах имеется хорошая возможность полностью использовать данные возможности, поэтому при решении этого вопроса сама работа будет расширяться», — сказал он.