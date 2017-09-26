Страны Центральной Азии выразили готовность к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном

Астана. 26 сентября. КазТАГ – По итогам встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел стран Центральной Азии заявили о приверженности к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном, сообщается на сайте МИД РК.

«Министры подчеркнули приверженность всех центральноазиатских государств к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном и одобрили позитивные усилия стран региона по реализации инфраструктурных, транзитно-транспортных, энергетических и других проектов, способствующих включению Афганистана в торгово-экономическое сотрудничество на основе принципа неразрывности связи между безопасностью и развитием, и приветствовали формирование новой модели взаимоотношений», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, опубликованном на сайте МИД РК.

Также стороны приветствовали инициативу узбекской стороны о проведении в ноябре этого года в г.Самарканд под эгидой ООН международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания», которая будет содействовать выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога, принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Вместе с тем министры «отметили особую важность согласования и принятия государствами региона взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных вопросов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов всех стран».

Кроме того, стороны подчеркнули, что решение всего комплекса внутрирегиональных вопросов в ЦА может и должно осуществляться самими государствами региона.

«Министры выразили готовность к укреплению сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, трансграничной организованной преступностью, незаконной торговлей оружием и оборотом наркотических средств, как на региональном уровне, так и в рамках соответствующих международных организаций», — указывается в заявлении.

Также главы внешнеполитических ведомств выразили поддержку деятельности Казахстана в совете безопасности ООН и приветствовали инициативу таджикской стороны о проведении в июне 2018 года в Душанбе мероприятия высокого уровня, посвященного реализации нового «Международного десятилетия «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы».

Кроме того, министры подтвердили общее стремление к осуществлению сотрудничества в рамках договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в ЦА с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах.

«Стороны выразили общее мнение, что интегрированный внутри и открытый вовне через систему международных транзитно-транспортных и торговых путей регион ЦА может стать движущей силой для расширения торгово-экономических связей, а также предоставить благоприятные условия для долгосрочного взаимодействия между Европой и Азией», — отмечается в документе.

Согласно заявлению, министры также отметили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении взаимодействия в сферах транспорта, регулирования транспортно-тарифной политики, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества; подтвердили свою приверженность дальнейшему многоплановому углублению и упрочению двусторонних связей в области культуры, образования, науки, искусства, туризма, спорта и других сферах.

«Стороны подтвердили готовность к принятию странами ЦА усилий для достижения взаимовыгодных договоренностей по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов в регионе. Руководители внешнеполитических ведомств выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по вопросам минимизации последствий изменения климата, в том числе стихийных бедствий и техногенных катастроф, влияющих на центрально-азиатский регион», — говорится в заявлении.

Также главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили позитивные сдвиги в вопросе демаркации и делимитации государственных границ, являющиеся важным фактором обеспечения мира, стабильности и безопасности в ЦА. В этом контексте стороны приветствовали подписание соглашения между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы, а также договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе.

Министры также выразили намерение содействовать проведению совместных международных молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, научных конференций, выставок и других мероприятий, способствующих улучшению межкультурного взаимопонимания.

Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение настоящей встречи и договорились продолжить проведение подобных форумов глав министерств иностранных дел ЦА на регулярной основе.