«100 новых лиц Казахстана»: ярмарка тщеславия или социальный лифт». «Ватники» и националисты. На самом деле это — близнецы-братья». «Не платить иностранным консультантам за «не сработавшие рекомендации»

Сетевой Казахстан. 26 сентября 2017г.

TIME . KZ . «Банкиры поймали тишину» — Своеобразным показателем отношения комбанков к принципиально важному не только для финансового сектора страны, но и для общества в целом заявлению Нурсултана НАЗАРБАЕВА о необходимости усилить контрольно-регулирующие функции Нацбанка может служить их реакция на предложение нашей газеты. Мы попросили кредитные учреждения прокомментировать инициативу главы государства. Итог малоутешительный: более чем из трех десятков казахстанских банков на наш запрос откликнулись лишь единицы! И это при том, что президент не устает призывать все заинтересованные стороны к прозрачности, открытости, взаимодоверию.

Петр СВОИК – «А в сторонке мы и сами постоять горазды» — Еще раз обозначим свою позицию: мы стоим на том, что без возвращения государства в управление городским жилым фондом ничего не получится. И это возвращение может и должно быть осуществлено через создание на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) управляющих компаний в масштабе городских микрорайонов. Только так можно будет сконцентрировать квалифицированные кадры, уборочную, ремонтную и прочую технику, сэкономить целевые взносы жильцов.

«Зек — он тоже человек» — О заключенных, организовавших в тюрьмах бизнес, о детях, вынужденных пребывать за колючкой вместе со своими матерями, и о том, почему правительство отказалось от строительства новых тюрем, шла речь вчера на правительственном часе в мажилисе с участием главы МВД Калмуханбета КАСЫМОВА. Заседание было посвящено вопросам социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете в службе пробации.

CARAVAN . KZ . «Чем грозит внедрение "Ока Исекешева" алматинским водителям» — Компания “Коркем Телеком” предложила акимату Алматы проект Data driven city. Это будет копия проекта “Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации и видеоаналитики “Сергек” в городе Астане”, которую уже прозвали “оком Исекешева”… Ее изюминка в том, что акимат на развертывание системы не потратит ни тенге. За все заплатят жители и гости Астаны, которые будут нарушать правила дорожного движения.

CAMONITOR . COM . Женис БАЙХОЖА – «Культ медали в казахстанском спорте: ущербный и развращающий» — Как-то странно мы в Казахстане оцениваем те или иные спортивные результаты. Неумеренный восторг по поводу медалей, завоеванных на третьесортных соревнованиях, соседствует с нежеланием замечать пусть не призовые, но высокие места наших соотечественников на самых престижных международных турнирах. Как следствие, создается искаженное представление – что-то вроде отражения в кривом зеркале.

KAPITAL . KZ . Вячеслав ДОДОНОВ, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК – «Выгодно ли в Казахстане развивать зеленую энергетику?» — Для Казахстана в силу природно-климатической специфики актуальны не все виды возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), наиболее перспективными являются гидроэнергетика, а также солнечная и ветровая.

FORBES . KZ . «Сколько казахстанцев не дают взяток» — По итогам опроса, опубликованного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, 80% респондентов отмечают, что за последний год им не приходилось давать взяток.

365 INFO . KZ . «Банки тонут? Объем просроченных кредитов продолжает увеличиваться» — Август для банковского сектора выдался относительно неплохим: объем кредитов, выданных банками второго уровня (БВУ), вырос, как и объемы депозитов физических и юридических лиц. Но это не помогло в корне изменить ситуацию: пока многие показатели работы банков хуже, чем в начале года. Чего стоит хотя бы значительный рост доли просроченных кредитов.

«Инфляция в Казахстане выше, чем в других странах ЕАЭС» — Официальный уровень инфляции в Казахстане почти в 2 раза превышает средний показатель по ЕАЭС. Более быстрый рост цен отмечается по всем группам: продовольственным и непродовольственным товарам, а также платным услугам.

«Курс доллара в марте 2018-го — 352 тенге. Подробности сделки на KASE» — Необычная сделка по фьючерсам была проведена на KASE: в ней стоимость тенге на март заложена в размере 352,55 за доллар. Значит ли это, что весной курс тенге сдвинется до 380-400?

MATRITCA . KZ . Багдат МУСИН, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК – «Не платить иностранным консультантам за "не сработавшие рекомендации"» — Постепенно надо отказываться от участия внешних консультантов, так для них в любом случае основным приоритетом будет развитие не нашей экономики, а той страны, где зарегистрирована их компания… И если все таки вы вынуждены привлекать консалтеров, главная рекомендация, это жесткая привязка к success fee! И именно long term! То есть оплата 50% денег после того как сбылось все то что они рекомендовали… если нет, сорри!.

KURSIV . KZ . «Минэнерго опровергло утверждения Эйр-Астаны о кризисе с авиатопливом» — Вице-министр энергетики Казахстана Асет МАГАУОВ опроверг утверждения авиакомпании "AirAstana" о том, что после окончания посевной Шымкентский НПЗ, якобы, уйдет на капитальный ремонт и прекратит выпуск авиационного топлива на период этого ремонта. По словам представителя минэнерго, единственный ремонт этой осенью коснется установок завода, ответственных за изготовление дизельного топлива.

«Сына автора дизайна первой казахской национальной валюты седьмой месяц держат в СИЗО» — Не так давно в Алматы прошла пресс-конференция защитников бизнесмена Аблая ГАБЖАЛИЛОВА, известного дружбой с кинорежиссером Нуртасом АДАМБАЕМ. По мнению защитников казахстанского предпринимателя, заведенное против него уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов в крупном размере основано на неподготовленной доказательной базе. А между тем уже семь месяцев Аблай Габжалилов находится в СИЗО.

IA — CENTR . RU . «Ержан Багдатов и Галым Байтук. «100 новых лиц Казахстана»: ярмарка тщеславия или социальный лифт» — Пока внимание казахстанской общественности приковано к разработке нового казахского алфавита и графики на основе латиницы, другой проект, также входящий в программу модернизации общественного сознания – «100 новых лиц Казахстана» – остается в тени. Между тем споров вокруг этого проекта отнюдь не меньше.

VLAST . KZ . Амиржан КОСАНОВ – «О полемике вокруг одного предложения Божко» — Кажется, поутихли страсти по поводу высказывания заместителя спикера мажилиса Владимира БОЖКО: «Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города», которое прозвучало в контексте недавнего резонансного события в «Абу-Даби плаза». Вовсе не случайно общество, в лице социальных сетей, в те дни взорвалось. Ведь он, по сути, задел за живое целый пласт – всех тех, кто живет или жил в сельской местности и имеет планы на учебу или карьеру в городах… Хотя в этой связи возникает другой вопрос: а кто виноват в том, что все эти проблемы не нашли своего решения за годы независимости, включая и «тучные» годы?

CENTRE 1. COM . Сергей ДУВАНОВ – «Станет ли национализм политическим трендом в РК?» — Наблюдается интересный феномен. Наиболее непримиримые оппоненты в современном общественном казахстанском дискурсе – это «ватники» и националисты. На самом деле это — близнецы-братья. На самом деле принципиальной разницы между реваншизмом Путина, поднимающего «русский мир» с колен, и казахским национализмом, занимающимся тем же самым в части «казахского мира», нет. Различия только в масштабах, аппетитах и… цвете ленточек на 9 Мая. Чего хотят провайдеры «русского мира»? Чтобы все остальные уважали их русскость. Примерно в том же и претензии идеологов «казахского мира», мечтающих в полиэтнической стране построить моноэтническое государство.

SAYASAT . ORG . «Лицеисты отвечают» — В казахстанском сегменте интернета проходит акция в поддержку турецких учителей образовательно-инновационных лицеев, бывших казахско-турецких лицеев. Выпускники альма-матер призывают власти отказаться от репрессивных мер в отношении своих преподавателей… В июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Главным идеологом переворота, по мнению г-на ЭРДОГАНА, стал исламский проповедник Фетхулла ГЮЛЕН, который является одним из основателей турецких лицеев, известных во всем мире, в том числе и в Казахстане. В отношении сторонников Гюлена последовали уголовные преследования, под прессинг попали и преподаватели гюленовских лицеев.

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