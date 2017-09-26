Глава Нацбанка советует казахстанцам не бегать в обменники при изменениях курсов валют, чтобы не остаться в проигрыше

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Нет смысла в момент изменения обменного курса валют бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать, потому что можно и проиграть, считает председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«Оснований для каких-либо беспокойств нет. Я еще раз хочу повторить для граждан и для предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать: мне кажется, и мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать. Можно и проиграть», — сказал Д. Акишев, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах правительства во вторник.

При этом он уточнил, что по части обменного курса сейчас складывается «хорошая» макроэкономическая ситуация.

«Мы считаем курс тенге переоцененным. И вполне возможно, что он может и укрепиться. Поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше», — заявил глава Нацбанка.

Он напомнил, что обменный курс в Казахстане «свободно плавающий», что означает, что он формируется в основном без участия Национального банка.

«Это означает, что он формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. Текущая ситуация, которая есть сейчас по внешним факторам, достаточно благоприятна. Уровень цен на энергоносители Казахстана последнее время растет, это означает, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться», — пояснил Д.Акишев.

По его словам, в этом случае ситуация будет больше зависеть от того, насколько быстро эта валютная выручка будет попадать в Казахстан и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты.

«Мы видим, что ситуация в странах — торговых партнерах достаточно стабильна и обменные курсы в этих странах также стабильны», — заверил он.

По данным Нацбанка, расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили Т313,6 млрд на нетто-основе. В структуре данных расходов основной объем был направлен на покупку долларов (93%), на долю российского рубля и евро пришлось 1,5% и 5,5% соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%, при этом расходы на покупку долларов увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3% соответственно.

За январь-август текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили Т1,4 трлн (на доллар США – 66%, на российский рубль – 24%, на евро – 10%). Данный объем сопоставим с показателями соответствующих периодов предыдущих лет (среднее значение за 2012-2015 годы – Т1,5 трлн), за исключением 2016 года.