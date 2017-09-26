Россия направила Казахстану предложения о поставках авиатоплива на 2018 г.

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Россия направила Казахстану предложения о поставках авиатоплива на 2018 год; проблем с поставками на текущий год нет, сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

«Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они подпишут. Мы свое предложение направили», — цитирует К.Молодцова агентство ТАСС.

По его словам, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. Тем не менее индикативный баланс на следующий год пока не подписан. «Во всяком случае, мы удовлетворили полностью их (Казахстана) желания, вопрос в их планировании и прогнозировании. Проблемы я не вижу», — добавил замминистра.

Ранее в минэнерго РФ сообщали, что производственные мощности российских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности топлива для реактивных двигателей в 2017 году, в том числе объемы, предусмотренные индикативным балансом топлива для реактивных двигателей Российской Федерации и Республики Казахстан на 2017 год.

Как сообщалось, в понедельник авиакомпания Air Astana заявила об угрозе регулярному авиасообщению в Казахстане якобы из-за сокращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского НПЗ.

Основными экспортерами авиакеросина в Казахстан являются «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть», которые, по сообщению авиакомпании, не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Совокупный среднемесячный объем экспорта компаний в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году, подчеркнули в Air Astana. По информации авиакомпании, в 2017 году потребность гражданской авиации Казахстана в топливе составляет 800 тыс. тонн, из них лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ.

Однако это заявление компании опровергли в минэнерго РК. Как пояснил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, во-первых, никаких капремонтов, которые повлияют на остановку Шымкентского НПЗ, не предполагается.

Во-вторых, в Казахстане рассматривают вопрос о переходе на альтернативное авиатопливо Jet A-1, что позволит избежать зависимости от импорта авиатоплива из одной только России.

«По авиакеросину, если исходить из динамики импорта, то порядка 25 тыс. тонн в среднем импортировали в течение 8,5 месяцев. В августе из-за некоторых вопросов в Российской Федерации объем импорта упал, но мы с коллегами из РФ на постоянном контакте, и Air Astana при нашей поддержке смогла заключить некоторые контракты с предприятиями «Роснефти», — уточнил А.Магауов.