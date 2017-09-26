Отряд кораблей Военно-морских сил Казахстана посетит Иран

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Астана. 26 сентября. КазТАГ – Отряд кораблей Военно-морских сил (ВМС) Казахстана посетит Исламскую Республику Иран, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В целях укрепления двухстороннего военного сотрудничества между ВМС РК и Исламской Республики Иран отряд кораблей ВМС Вооруженных сил РК в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Сарыарка» с неофициальным визитом убыли в Иламскую Республику Иран», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как отметил начальник штаба войсковой части 29011 капитан 2-го ранга Кусаин Умаров, запланирован поход казахстанских ВМС в порт Энзели Исламской Республики Иран. Общее расстояние составляет более 450 морских миль.

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