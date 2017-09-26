В правительстве Казахстана пока не определились с тарифами на интернет в селах

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве национальной экономики (МНЭ) РК пока не определились с тарифами на интернет в селах, сообщил глава МНЭ Тимур Сулейменов.

«Проект по проведению интернета в села будет реализован через государственно-частное партнерство по модели сервисного контракта закупа долгосрочной услуги. Вместе с тем предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе», — сообщил Т. Сулейменов, выступая с докладом на заседании правительства РК.

«Второй аспект заключается в определении долгосрочного тарифа на 10-14 лет. Таким образом, здесь нужно определиться с техническими и технологическими подходами, тарифообразованием, предельным уровнем тарифа, который пойдет на конкурс. Соответственно, конкурс будет проводиться на уменьшение. После — будет ясно, какой тариф мы будем применять», — пояснил министр.