Порядка 1700 населенных пунктов в Казахстане обеспечат высокоскоростным интернетом до 2020 г.

Астана. 26 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Порядка 1700 населенных пунктов в Казахстане будут обеспечены в 2018-2020 гг. интернетом, сообщил министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

«Предусмотрено обеспечение населения качественным интернетом. На сегодня все 122 города Казахстана и порядка 1200 сел имеют высокоскоростной интернет. Министерство проведет волоконно-оптические линии связи в порядка 1700 перспективных сельских населенных пунктов, то есть население более 2 млн человек будет иметь доступ к интернету», — сказал Д. Абаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что сейчас список сел отрабатывается совместно с министерством национальной экономики РК.

«В целом проект запланирован к реализации на 2018-2020 годы. По нашим расчетам, в результате до 2021 года будут проведены волоконно-оптические линии связи протяженностью 24 тыс. км, что позволит местным исполнительным органам обеспечить доступ к интернету. Реализация проекта запланирована по схеме государственно-частного партнерства», — уточнил глава ведомства.

По его словам, в результате планируется обеспечить скорость доступа в интернет 20 мегабит в секунду, подключить 2 тыс. школ, учреждения здравоохранения, местные исполнительные органы.

«Для реализации проекта МИК разработана и утверждена дорожная карта. На данный момент документ утвержден», — заключил министр.