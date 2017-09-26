Более 10 млн. тонн грузов будет перевезено через пограничные переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос до конца 2017 года

Руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел встречу с заместителем гендиректора «Китайских железных дорог» Ли Вэньсином по вопросам развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики

25 сентября текущего года в Пекине в рамках рабочей поездки в КНР руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел встречу с заместителем гендиректора «Китайских железных дорог» Ли Вэньсином по вопросам развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Стороны обсудили итоги работы пограничных железных дорог РК и КНР с начала текущего года, переориентации контейнерных поездов на пограничный переход Хоргос – Алтынколь, установление единых ставок на транзитные и экспортные контейнерные перевозки.

За 8 месяцев 2017 года через железнодорожные пограничные переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос перевезено 6701 тыс. тонн грузов, что на 1 520 тыс. тонн или на 29% больше, чем за аналогичный период минувшего года. До конца текущего года будет перевезено более 10 млн. тонн. В 2018 году планируется перевезти 12,3 млн. тонн.

«В этом году наблюдается хорошая тенденция по переориентации контейнерных поездов в направлении Алтынколь – Хоргос»,- сказал К.Алпысбаев и предложил активизировать работу по повышению привлекательности транспортного маршрута через данный переход.

В ходе переговоров также обсуждены вопросы снижения тарифов на перевозки казахстанской железной руды и угля через переход Достык – Алашанькоу по территории КНР в адрес китайских потребителей, создания благоприятных тарифных условий на контейнерные перевозки по маршруту порт Люньюньган – Турция, страны Закавказья через переход Хоргос – Алтынколь.

Стороны приняли решение совместно отработать запуск контейнерного поезда по маршруту Люньюньган – Турция через территорию Казахстана с использованием новой железнодорожной линии Карс – Ахалкалаки.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»