По 8 лет лишения свободы запросил прокурор для подсудимых по делу об ограблении «Альфа банка» в Алматы

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы прокурор для подсудимых по делу об ограблении АО ДБ «Альфа банк» Максима Бескишкина и Ивана Жукова запросил по 8 лет лишения свободы каждому, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Прошу признать виновными по ст. 191 ч.4 п.2 и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказал государственный обвинитель в ходе судебных прений во вторник.

Прокурор переквалифицировал дело со ст.192 ч. 4 (разбой) на ст.191 ч. 4 п. 2 (хищение не опасное для жизни) УК РК.

Потерпевшая сторона в связи с погашением задолженности отозвала гражданский иск в Т300 тыс.

Ранее подсудимые полностью признали вину и раскаялись, хотя вначале они вину отрицали и в показаниях говорили, что ограблением хотели указать на недостатки в системе охраны банка. Также М.Бескишкин и И.Жуков заранее убрали обойму из пневматического пистолета, так как намеревались использовать его лишь для устрашения.

Как известно, во время задержания у подсудимых были изъяты похищенные деньги, однако выявлена недостача Т300 тыс., которые родственники подозреваемых обещали возместить.

Напомним, ограбление АО ДБ «Альфа банк» произошло в конце июня в ЖК «Арай» в Алматы. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. Подозреваемые завладели деньгами в сумме более Т65 млн. У задержанных был изъят пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги.

Суд над М.Бескишкиным и И.Жуковым проходит в межрайонном суде по уголовным делам Алматы.