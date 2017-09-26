Создать электронные дневники от детского сада до вуза предлагает МОН РК

Астана. 26 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Новый тип электронных дневников, охватывающий период жизни от детского сада до получения диплома вуза, предлагает ввести министерство образования и науки РК, сообщает корреспондент агентства.

«Важно полноценно использовать электронные дневники как уход от бумажной отчетности. Это наша дорога к полной цифровизации образования. В идеале у нас у каждого ребенка будет свой «личный кабинет», в котором будет храниться вся информация от детского сада до получения диплома PhD. Все олимпиады, дипломы, портфолио, работы», — сказал глава ведомства Ерлан Сагадиев на заседании правительства во вторник.

Однако, по его словам, для этого во всех школах должен быть скоростной интернет.

Ситуацию с доступом ко всемирной паутине в казахстанских школах министр охарактеризовал, как «в целом неплохую». По его информации, к интернету в республике подключено 98% школ или 6956. Но широкополосный доступ со скоростью 4 мегабит в секунду, который необходим для реализации проекта, имеют только 2400 школ или 34%.

«Особенно сложно в малокомплектных школах. Из них широкополосным доступом к интернету обеспечены всего 11% или 360 МКШ», — добавил министр.

Он также отметил, что в большинстве населенных пунктов, где функционируют МКШ, нет технической возможности для подключения к оптоволоконным сетям, поэтому жители таких сел пытаются найти выход в сеть через спутниковую связь или мобильную связь 4G. Поэтому, как подчеркнул глава МОН, в создание широкополосного доступа к интернету для сельских школ «любые вложения со стороны государства будут очень важны».