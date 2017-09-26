Законопроект, запрещающий передачу отдельных госфункций в конкурентную среду, представили в правительстве РК

Астана. 26 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . В правительстве презентовали законопроект, предусматривающий запрет на передачу отдельных государственных функций в сфере информационной безопасности в конкурентную среду, сообщает корреспондент агентства.

«Поправки в законопроекте можно разделить на две части. Первое – это закрепление базовых подходов по передачи госфункций в конкурентную среду, и второе – это внесение поправок передачи отдельных функций по результатам работы специальной комиссии под руководством первого зампремьера», — сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду».

Он проинформировал, что передача функций госорганов в конкурентную среду будет выстраиваться системно на ежегодной основе. Предложенный министерством алгоритм состоит из 7 основных этапов, среди которых ежегодный отбор функций госорганов для передачи в конкурентную среду, утверждение предварительного перечня функций комиссией при правительстве, обсуждение с конкурентной средой, проведение анализа готовности рынка и (или) анализа регуляторного воздействия. Предполагается также проведение мониторинга за реализацией функций госорганов в конкурентной среде.

«Если по результатам мониторинга установлена положительная реализация функции, то функция сохраняется в конкурентной среде», — сказал министр.

«Законопроектом предусматривается запрет на передачу отдельных функций в сфере национальной безопасности и информационной безопасности в конкурентную среду», — добавил Т.Сулейменов.

По его словам, предложенный подход позволит качественно обеспечивать передачу функций в конкурентную среду.

По данным главы МНЭ, проектом закона предлагается ввести в сфере экологического аудита саморегулирование, основанное на обязательном членстве, то есть перевести госрегулирование в саморегулирование. Также в конкурентную среду передается функция министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи. Данную функцию предлагается передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ. В связи с этим проектом закона предусматривается внесение поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Реализация законопроекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», — заключил министр.

Сообщается, что законопроект должен быть внесен в мажилис в сентябре.