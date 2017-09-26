«Возвращением советского менталитета» назвала депутат мажилиса строительство домов в РК в едином архитектурном стиле

Астана. 26 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Единый архитектурный стиль и однообразную цветовую гамму домов, возводимых по проекту индивидуального жилищного строительства в Казахстане, можно назвать «возвращением советского менталитета», считает депутат мажилиса парламента РК Анар Жаилганова.

«Глава государства, когда смотрел план Астаны, он каждый раз говорит: «Я хочу, чтобы этот город радовал глаз». У нас суровый климат в Астане, и когда в суровую зиму выходишь на улицу, хочется как-то себе настроение поднять. Поэтому микрорайон «Самал» был в желтом цвете построен, была Красная деревня у нас. То есть нужна игра цветом. И это слова главы государства. А теперь вы возвращаете советский менталитет. И в 6 регионах. Потом у вас будут еще 10 регионов в едином архитектурном стиле, в советском», — сказала А. Жаилганова во вторник на заседании комиссии мажилиса по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

Она отметила, что в рамках пилотного проекта по индивидуальной жилой застройке в 6 регионах ведется строительство 1975 домов в едином архитектурном стиле.

«Если мы хотим попасть в 30-ку лучших государств мира, если хотим улучшить туристическую привлекательность страны, почему в мы едином стиле должны все делать? Актобе похож на Павлодар. Павлодар – тот же Петропавловск. Петропавловск – тот же Шымкент. Почему мы не даем возможность каждому городу иметь собственный стиль? Деньги выделяются. Разве так трудно по-разному строить эти дома?» — задается вопросами депутат.

На этот счет вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр ответил, что если разрешить строить разнокалиберные дома, то не все могут довести строительство до конца.

«Почему родилась эта идея? Мы знаем, к чему это приводит. Один дом построится за год, второй – через пять лет, третий, может, вообще не достроится. Дома буду разноплановые и единого поселка не получится. Наш комитет по делам строительства и ЖКХ разработал 6 типов проектов домов, которые рекомендованы акиматами. Они сами разработали одно- и двухэтажные (здания – КазТАГ), они не похожи друг на друга. В поселках все эти дома будут разноплановыми», — пояснил он.

По его словам, этот единый архитектурный стиль создаст презентабельный вид строениям.

«Я согласен, он (единый архитектурный стиль – КазТАГ) не всегда нужен, но в данном случае в это понятие мы вкладываем лишь то, что они все будут выглядеть презентабельно, а быть похожими друг на друга… Это будет современный поселок в презентабельном виде. Во всех поселках будут разные дизайны», — заключил Р. Скляр.