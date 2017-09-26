Женская сборная Казахстана по шахматам заняла первое место на Азиатских играх в закрытых помещениях

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Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Женская сборная Казахстана по шахматам заняла первое место на Азиатских играх в закрытых помещениях, передает корреспондент агентства.

В финале командных соревнований по быстрым шахматам среди участниц до 23-х лет были повержены китаянки.

Наша команда выступала в составе Динары Садуакасовой и Жансаи Абдумалик.

Д. Садуакасова сыграла вничью с Го Ци, тогда как Ж. Абдумалик оказалась сильнее Ван Цзю, что и предопределило исход противостояния в пользу казахстанских шахматисток.

Отметим, что Ашхабад первым в Центрально-Азиатском регионе получил право на проведение Азиатских игр в закрытых помещениях, которые начались 17 сентября. Соревнования продлятся до 27 сентября.

В играх принимают участие национальные Олимпийские комитеты из 62 стран.

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