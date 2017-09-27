Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси осужден на 7 лет и 6 мес. за хищение почти $700 тыс.

Астана. 27 сентября. КазТАГ – Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси приговорен к 7 годам 6 мес. лишения свободы за хищение почти $700 тыс., сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«26 сентября текущего года приговором Алматинского районного суда №2 г.Астаны Аскар Сейдуалиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью», — говорится в сообщении в среду.

Как установлено следствием, А.Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров похитил бюджетные денежные средства на сумму $207 тыс., предназначенные для строительства здания посольства.

Кроме того, за указанный период осужденный похитил денежные средства в сумме $474 тыс. 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.