В Алматы получавший взятки импортной электроникой глава отдела интеллектуальной собственности приговорен к 7 годам заключения

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Получавший взятки продукцией Apple руководитель отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции по Алматы приговорен к 7 годам лишения свободы.

«А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.366 ч.3 пп.1, 2, 4 (получение взятки), 416 ч.2 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК. (…) В соответствии со ст.58 ч.1, 3 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить А.Т. 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества», — говорится в приговоре.

Также руководитель отдела пожизненно лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на государственной службе. Отбывать наказание назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок наказания исчислять с момента задержания А.Т, то есть с 18 мая 2017 года.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый А.Т., исполняя обязанности руководителя отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы, в августе 2016 года в ходе проверки на рынке Car city на факт незаконного использования товарного знака компании Toyota Motor за неизъятие всего контрафакта получил взятку в сумме Т200 тыс. Аналогичное преступление подсудимый совершил в январе 2017 года, получив взятку в Т200 тыс. от предпринимателя, незаконно использующего товарный знак FIFA.

Далее, осуществляя проверку по заявлению по доверенности от компании Apple Inc. в отношении индивидуального предпринимателя по факту незаконного использования товарного знака Apple и iPhone, подсудимый А.Т. по предварительному сговору с главным специалистом отдела по правам интеллектуальной собственности А.А., заведомо зная, что товар, находящийся на витринах данного предпринимателя не имеет признаков контрафактности, изъяли весь товар владельца ИП. После потребовали взятку в виде части изъятой продукции Apple на сумму Т2 млн 738 тыс. Остальной товар вернули предпринимателю.

В феврале текущего года с заявлением вновь обратился патентный поверенный компании Apple в отношении индивидуального предпринимателя Т.Л., у которой должностные лица также путем вымогательства получили взятку в виде одной части изъятого товара марки Apple на общую сумму Т1 млн 234 тыс.