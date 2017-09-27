Астана. 27 сентября. КазТАГ — Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни, сообщает РГП «Казгидромет».

«Днем 28, ночью 29 сентября в Южно-Казахстанской области в горах ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). Также в эти дни сохраняется северо-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 29-30 сентября в ЮКО и Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха, местами 3 градуса мороза», — говорится в штормовом предупреждении синоптиков с среду.

Кроме того, 29-30 сентября в Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный — 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 30 сентября — 1 октября понижение температуры до 1-6 мороза.