Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Избившие судью во время турнира в Астане тренер и боксер дисквалифицированы, сообщается на сайте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

«Бюро исполнительного комитета Казахстанской федерации бокса (КФБ) рассмотрело инцидент, который случился в Астане на четвертьфинале турнира на кубок КФБ. Тренер спортсмена из столичной команды Ерик Маржикпаев будет дисквалифицирован – отстранен от участия в любой спортивной деятельности на два года. Боксер, чемпион мира по боксу среди молодежи Рахат Маржикпаев дисквалифицирован на год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации в среду.

Также на организатора соревнований, федерацию бокса Астаны, которая не смогла обеспечить безопасность, наложен штраф в размере 1 тыс. швейцарских франков. Астане запрещено проводить у себя соревнования в рамках кубка КФБ в течение 2-х лет.

«Кроме того, за халатное отношение к работе и допущенные ошибки понесут наказание судьи, работавшие на этом четвертьфинале – двое, в том числе супервайзер, отстранены от участия в соревнованиях на год, и четверо – на шесть месяцев», — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Астане в четверть финале турнира на кубок КФБ после боя Р.Маржикпаева, представлявшего Астану, и А.Казангапова победа была присуждена последнему. Это решение, очевидно, не устроило тренера столичного спортсмена, Е.Маржикпаева, который, сойдя с ринга, направился к рефери и нанес ему несколько ударов в живот и в голову, затем подбежал сам проигравший спортсмен и пробил по рефери «двойку».

Отмечается, что конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно «засудили».