Девальвационный «прыжок» тенге — уже свершившийся факт. Что дальше?

В случае с тенге большую роль будут играть цены на нефть, которые в случае дальнейшего роста способны частично нивелировать эффект укрепления доллара из-за предпринимаемых мер американским регулятором

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Сергей Зелепухин . В последнее время уже на самом высоком политическом уровне звучат заявления о том, что для ослабления тенге сейчас нет предпосылок, а все разговоры об этом – безосновательные слухи. Однако при этом упускается из виду то, что девальвация нацвалюты — уже свершившийся факт. А последнее решение ФРС дает новое основание для дальнейшего постепенного укрепления американской валюты.

Девальвация шагает по стране

Не будем голословными, а обратимся к статистике динамики доллара к тенге за последние несколько месяцев. Именно она наглядно показывает то, что очередная девальвация нацвалюты уже произошла.

Если 30 мая этого года курс американской валюты составлял Т310,40 за $1, то по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 25 сентября он достиг Т341,27. То есть за последние неполные 4 месяца тенге уже ослаб более чем на Т30. Причем только с начала сентября доллар окреп почти на Т7, тогда как за три месяца лета его курс вырос чуть менее чем на Т25, составив на 31 августа Т334,70 за $1.

Если это не девальвация, то что это?

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что прежде чем вновь оказаться под давлением, нацвалюта с декабря прошлого года по 30 мая 2017-го укрепилась примерно на те же Т30. Однако это нисколько не отменяет тот факт, что после этого тенге вновь существенно сдал свои позиции.

Поэтому все разговоры о том, что для девальвации нет оснований, противоречат реальности и больше похожи на очередную попытку успокоить население.

Но все это мы уже проходили. Еще в апреле 2015 года так же звучали официальные заявления о том, что для девальвации нет причин и что переход к политике инфляционного таргетирования будет осуществляться в течение предстоящих 5 лет.

Однако что было потом, хорошо известно: 20 августа 2015 года правительство заявляет о введении свободно плавающего курса и объявляет о переходе к политике таргетирования инфляции, после чего в течение полугода нацвалюта в паре с долларом обваливается более чем на 100%.

Конечно, на сегодняшний день нет предпосылок для 100%-ного обвала нацвалюты: цена нефти, в частности, марки Brent возобновила рост и уже превысила $57 за баррель. На этом фоне российский рубль проявляет стойкость и даже несколько теснит позиции американской валюты. По итогам торгов прошлой пятницы курс доллара к рублю опустился к отметке Р57,4.

Может показаться, что в этой ситуации динамика тенге выглядит нелогичной – нефтяные цены растут, рубль укрепляется, а нацвалюта постепенно сдает свои позиции. Но это объясняется повышенным спросом на доллары со стороны банков. По некоторым экспертным оценкам, он обусловлен завершением БВУ операций по валютным свопам с регулятором. То есть банки продолжают возвращать ранее занятую у Нацбанка валюту и, как следствие, в последнее время происходит рост спроса на доллары и ослабление тенге.

Однако, поскольку эти операции носят краткосрочный характер, в скором времени этот фактор давления на тенге перестанет действовать. Поэтому не исключено, что в ближайшее время произойдет некоторое восстановление позиций нацвалюты против доллара.

Что придаст доллару «силу»?

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе существует большая вероятность того, что доллар продолжит постепенно укрепляться не только к сырьевым валютам, но и к валютам развитых стран.

А все дело в том, что по итогам заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 сентября принято решение, которое будет играть в пользу американской валюты на протяжении продолжительного времени.

Несмотря на то, что в этот раз ФРС не стала поднимать базовую ставку, оставив ее на прежнем уровне 1-1,25%, зато она приняла другое важное решение. Речь идет о том, что американский регулятор намерен постепенно сокращать баланс своих активов в виде казначейских облигаций и других ценных бумаг, который сейчас составляет впечатляющий размер – $4,5 трлн.

Другими словами, ФРС планирует продавать свои активы. Каждый месяц, начиная с октября этого года, американские монетарные власти будут реализовывать на рынке казначейские бумаги на $6 млрд и ипотечные облигации на $4 млрд. В дальнейшем, по замыслу американского регулятора, продажа ценных бумаг будет увеличиваться еще на $10 млрд каждые 3 месяца, пока сумма продаж постепенно не достигнет $50 млрд в месяц, а баланс активов ФРС не сократится на $1 трлн и более в ближайшие годы.

Смысл действий ФРС вполне очевиден. Регулятор намерен изымать с рынка огромную долларовую ликвидность, которая «вкачивалась» в экономику с начала кризисного 2008 года с помощью низкой базовой ставки и так называемых программ количественного смягчения (покупка Федеральной резервной системой казначейских и ипотечных облигаций на рынке). По оценкам экспертов, в результате этих мер в экономическую и финансовую системы США только с 2008 по 2014 годы было влито более $3,5 трлн.

Очевидно, что изъятие долларовой ликвидности с рынка будет играть в пользу американской валюты, однако не стоит ждать резкого взлета доллара – его укрепление будит проходить постепенно и растянется на несколько лет. А все дело в том, что те объемы ликвидности, которые ФРС намерена «выкачивать» с рынка каждый месяц – это капля в море по сравнению с общим объемом долларов, «вкаченных» в экономику и финансовую систему США американским регулятором в предыдущие годы.

Поэтому укрепление доллара будет происходить постепенно, так же, как и ослабление других валют, в том числе и тенге, поскольку из-за долгосрочности мер ФРС и относительно небольших ежемесячных объемов изъятия ликвидности отток капитала с развивающихся рынков будет идти медленно.

Однако в случае с тенге большую роль будут играть цены на нефть, которые в случае дальнейшего роста способны частично нивелировать эффект укрепления доллара из-за предпринимаемых мер американским регулятором.

Тем не менее в средне- и долгосрочной перспективе у доллара есть хорошие шансы еще больше укрепиться к тенге. В то же время нельзя исключать того, что нацвалюта в краткосрочном периоде отыграет у американской валюты часть утраченных позиций этим летом и за 25 дней первого месяца осени. Но для этого необходимо, чтобы цены на нефть оставались на текущем уровне, а российский рубль продолжал демонстрировать устойчивость в паре с долларом.

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