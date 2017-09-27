Несколько ракет разорвались вблизи аэропорта в Кабуле

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Несколько ракет разорвались вблизи международного аэропорта в Кабуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере две ракеты упали рядом с аэродромом вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении в среду.

По данным афганского телеканала Tolo News, все полеты из международного аэропорта Кабула отменены, проводится эвакуация людей.

Шеф Пентагона и генсек НАТО прибыли в среду в Афганистан с необъявленным визитом. В Кабуле у них запланированы переговоры с руководством страны. Как отмечается, это их первый визит в республику после оглашения новой стратегии США в Афганистане.

Как сообщалось ранее, США ради борьбы с терроризмом расширят полномочия своих Вооруженных сил, находящихся на территории Афганистана. При этом президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не будет сообщать о численности своего воинского контингента в республике и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в стране находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.