Китай планирует создать международный трибунал «Одного пояса – одного пути» по коммерческим делам

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – На международном форуме Шелкового пути по сотрудничеству в области юстиции Китай озвучил планы создать международный трибунал «Одного пояса – одного пути» по коммерческим делам, сообщает агентство Синьхуа.

Как указывается в сообщении, опубликованном в среду, Верховный народный суд КНР планирует создать международный трибунал по коммерческим делам в целях предоставления комплекса беспристрастных, эффективных, удобных и экономичных юридических услуг народам стран-участников «Одного пояса – одного пути».

Отмечается, что по мере продвижения инициативы «Пояса и пути» наблюдается увеличение числа международных споров в области трансграничных финансов, торговли и инфраструктурного строительства, международной логистики, морских дел и торговли, а также прав на интеллектуальную собственность и др. Имеющаяся судебная система и способы, такие как арбитраж, примирение и консультация, уже не могут удовлетворять спросы субъектов рынка в сфере урегулирования споров, поэтому ощущается необходимость создать более беспристрастный, эффективный и удобный механизм разрешения споров.

По словам сотрудника Верховного народного суда Китая Лю Гуйсяна, помимо создания международного трибунала по урегулированию коммерческих дел, Китай также на основе принципа взаимности упросит процедуру признания и приведения в исполнение в КНР приговоров по гражданским и коммерческим делам, вынесенных иностранными судами.

Уточняется, что в будущем Верховный народный суд Китая сделает акцент на укреплении сотрудничества в правовой области со странами вдоль «Пояса и пути», содействии строительству международной базы по вопросам юридической помощи, центра правовой и судебной информации, а также центра по изучению судебных дел. Ожидается также создание всеобъемлющего и эффективного международного механизма судебной помощи, в рамках которого будет сделан упор на признание и исполнение приговоров, а также решений арбитражного суда.