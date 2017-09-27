В Караганде осудили экс-полицейского, сбившего насмерть студентку

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Караганда. 27 сентября. КазТАГ — В Караганде вынесли приговор бывшему полицейскому, сбившему студентку университета, передает корреспондент агентства.

«Суд приговорил подсудимого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу», — сказали в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Ранее сообщалось, что 16 мая в 22.00 в Караганде сотрудник полиции насмерть сбил 21-летнюю студентку на пересечении улиц Университетской и Муканова и скрылся с места ДТП.

По данному факту проводилось расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

В ДВД уточнили, что, по результатам экспертизы, водитель в момент совершения ДТП был трезв.

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