В Караганде осудили экс-полицейского, сбившего насмерть студентку

Караганда. 27 сентября. КазТАГ — В Караганде вынесли приговор бывшему полицейскому, сбившему студентку университета, передает корреспондент агентства.

«Суд приговорил подсудимого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу», — сказали в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Ранее сообщалось, что 16 мая в 22.00 в Караганде сотрудник полиции насмерть сбил 21-летнюю студентку на пересечении улиц Университетской и Муканова и скрылся с места ДТП.

По данному факту проводилось расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

В ДВД уточнили, что, по результатам экспертизы, водитель в момент совершения ДТП был трезв.