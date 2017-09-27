В Казахстане самый высокий уровень распространенности гепатитов – в Павлодаре и Актобе

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Распространенность вирусных гепатитов в Казахстане достигает 6%, при этом заболевание наиболее распространено в Павлодаре и Актобе, сообщил председатель Казахской ассоциации по изучению печени Александр Нерсесов.

«По данным эпидисследования, завершенного институтом кардиологии и внутренних болезней в 2017 году, распространенность вирусных гепатитов В и С составляет от 1,4% до 6,1% населения Казахстана в зависимости от региона. Если говорить о средних цифрах, то распространенность гепатита В составляет 4%, гепатита С – 5%», — сказал А. Нерсесов на пресс-конференции в среду.

«В региональном разрезе наибольшая распространенность гепатитов – до 6% – отмечена в Павлодаре и Актобе, наименьшая – 1,5-2% – в Алматы. Если честно, мы ожидали, что показатели будут ниже, потому что 5-6% – это граница между средней и высокой распространенностью. Эти цифры предварительные, они будут уточняться, также будут выявляться причины такой распространенности», — добавил он.

При этом он заметил, что такое широкомасштабное исследование было проведено в Казахстане впервые, в нем приняли участие порядка 6 тыс. респондентов в 5 регионах республики.

Вместе с этим А. Нерсесов отметил, что гепатит сегодня – не приговор.

«Если раньше мы выявляли пациента с гепатитом и наблюдали течение болезни, то с введением в 2011 году антивирусной терапии излечиваемость составляет 95-98%. Проблема – выявить гепатит, потому что долгое время заболевание протекает бессимптомно, и человек может даже не подозревать о нем», — уточнил он.

В свою очередь главный эксперт министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева добавила, что данное лечение осуществляется бесплатно, поскольку гепатит признан социально-значимым заболеванием.

«Начиная с 2011 года, было пролечено порядка 6 тыс. человек, протоколы лечения соответствуют международным стандартам. Также с 1998 года у нас внедрена вакцинация от гепатитов детей от рождения до 6 лет, охват составляет 98%», — сообщила она.

Гепатит опасен своими осложнениями. По медицинским данным, он является причиной рака печени в 90% случаев. Передается заболевание при нарушении слизистой оболочки и от больной матери плоду.