«Новой реальностью рынка» назвал коридор нефтяных цен в $40-60 за баррель азербайджанский эксперт

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Глава SOCAR Trading Арзу Азимов полагает, что коридор нефтяных цен на мировом рынке в долгосрочной перспективе ожидается на уровне $40-60 за баррель, сообщает Trend.

«Как сообщил Financial Times А.Азимов, коридор $40-60 за баррель – это новая реальность рынка, которую глобальные производители должны принять», — говорится в сообщении.

«Подобный коридор продержится еще довольно долго», — считает эксперт.

Во вторник вечером цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,74% — до $58,42 за баррель, а стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 2,15% — до $51,75 за баррель.

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 25 сентября составила $60,51 за баррель, впервые с июля 2015 года превысив отметку в $60.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве создана в 2007 году госнефтекомпанией Азербайджана.