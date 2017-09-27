В России экипажи самолетов хотят снабдить приспособлениями для сдерживания авиадебоширов

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Федеральные авиационные правила (ФАП) в России будут дополнены изменениями, в соответствии с которыми экипажи самолетов получат приспособления для сдерживания дебоширов, сообщает ТАСС.

«Поправок в Воздушный кодекс РФ по этому вопросу не будет, это будут (изменения в) ФАП. Экипаж (самолета) будет иметь новые приспособления (для) сдерживания авиадебошира», — отметил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Он не уточнил, о каких приспособлениях идет речь, но подчеркнул, что электрошокерами экипажи снабжать не будут. «Электрошокеры — это слишком», — сказал парламентарий.

Е. Москвичев напомнил, что Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета.

«Как только будет закон о черных списках авиапассажиров, уже дебоширов станет в десятки раз меньше», — уверен он.