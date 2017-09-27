В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник подписал указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщают СМИ.

«Принимая во внимание негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем, учитывая положительные аспекты разрешения проблемы, а также ссылаясь на мнение старейшин, в целях обеспечения безопасности общества считаем легитимным выдачу водительских удостоверений как мужчинам, так и женщинам», — отмечается в королевском указе.

Также король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Местные СМИ сообщают, что «королевский указ регулирует правила дорожного движения, в том числе и выдачу водительских прав мужчинам и женщинам, на равной основе».

Как отмечается, не позднее июня 2018 года указ должен вступить в силу.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. В частности, она была единственной страной, где женщинам было запрещено водить автомобиль.