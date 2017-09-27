Астана. 26 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Шесть казахстанских банков подверглись хакерским атакам в этом году, сообщил представитель гостехслужбы КНБ РК Евгений Емельянов.

«В этом году подверглись фишинговой атаке ряд наших банков. Рассылка была от имени Национального банка. Опять был подделан сам домен. Если легальный домен Нацбанка — nationalbank, то рассылка происходила от nationalsbank, добавили лишнюю букву «s». Своевременно отреагировали. Домен заблокировали», — сказал Е. Емельянов в среду на заседании круглого стола «Угрозы и современные системы обеспечения информационной безопасности».

Вместе с тем он констатировал тот факт, что сами банки не спешат обращаться за помощью, так как полагают, что тем самым могут навредить собственной репутации.

«По нашей информации, пострадали шесть банков. Официально к нам обратился за помощью один банк. В банках скрывают инциденты в целях поддержания имиджа. Для нас информация важна в части своевременной разработки рекомендаций по реагированию на инциденты. Банки не пострадали финансово, но вирусы получили как клиенты, так и сотрудники», – заключил Е.Емельянов.