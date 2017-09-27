Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Объем депозитов в иностранной валюте в Казахстане увеличился на 3,7% в августе, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Объем депозитов в национальной валюте составил 8765,1 млрд тенге (сокращение за месяц на 3,4%), в иностранной валюте — увеличился на 3,7%, до 8886,2 млрд тенге. Уровень долларизации в августе составил 50,3%», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В частности, депозиты юридических лиц в национальной валюте в августе 2017 года сократились на 3,6% и составили Т5288,7 млрд, в иностранной валюте увеличились на 2,7% — до Т4325,4 млрд (45% от депозитов юридических лиц).

«Депозиты физических лиц в тенге снизились на 3,1% до 3476,5 млрд тенге, в иностранной валюте выросли на 4,7% до 4560,8 млрд тенге (56,7% от депозитов физических лиц)», — уточняется в сообщении.

По данным Нацбанка, срочные депозиты выросли на 2,7%, до Т12 трлн 333,3 млрд. В их структуре вклады в национальной валюте составили Т5847,1 млрд, в иностранной валюте – Т6486,2 млрд.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 8% (в декабре 2016 года – 10,5%), по депозитам физических лиц – 12,2% (12,2%).

В целом объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2017 года составил Т17 651,3 млрд, практически не изменившись за месяц (рост на 0,1%). Депозиты юридических лиц сократились на 0,9% — до Т9614 млрд, депозиты физических лиц увеличились на 1,2%, до Т8037,3 млрд.