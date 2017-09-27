Совет министров обороны стран СНГ соберется в Душанбе в октябре

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Совет министров обороны стран СНГ решено провести в Таджикистане в октябре, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В Таджикистане состоялось заседание координационного комитета по вопросам военного образования при совете министров обороны государств-участников СНГ. В его работе приняли участие делегации оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также секретариата Совета министров обороны стран СНГ.

«Члены координационного комитета рассмотрели предварительные итоги IV международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов вузов, посвященного 25-летию образования Совета министров обороны СНГ, на финальный этап которого представлено около 40 трудов, прошедших национальные отборочные туры», — говорится в сообщении в среду.

«Итоги конкурса будут подведены на очередном заседании Совета министров обороны СНГ в октябре текущего года в Душанбе», — указано в сообщении.

Между тем, по инициативе министерства обороны Армении, очередное заседание координационного комитета по вопросам военного образования планируется провести в 2018 году в Ереване.