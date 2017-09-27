Каспийский трубопроводный консорциум введет 2 нефтеперекачивающие станции в 2017 г.

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) введет 2 нефтеперекачивающие станции в 2017 году, сообщила пресс-служба КТК.

Как отмечается, в Батуми состоялись внеочередные общие собрания акционеров АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р» и АО «Каспийский трубопроводный Консорциум-К».

«В настоящий момент после поэтапного ввода в эксплуатацию новых объектов проекта расширения пропускная способность трубопроводной системы КТК превысила 58 млн тонн нефти в год. До конца года КТК будут введены в строй еще две нефтеперекачивающие станции (по одной в России и в Казахстане), что обеспечит выход трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск на полную проектную мощность — 67 млн тонн нефти в год», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что управляющими органами приняты решения по функционированию банка качества нефти КТК, техническому обслуживанию объектов нефтепроводной системы на территории РФ и другим вопросам производственной деятельности КТК.

«В ходе собраний было отмечено, что в третьем квартале текущего года компания направит на погашение долга перед акционерами $320 млн. Согласно текущей бизнес-модели полное погашение займа намечено на 2020 год», — указано в информации.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки консорциумом нефти на экспорт в 2016 году составил 44,298 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2015 году.

Акционеры КТК: Россия (представленная «Транснефтью» – 24%, и «КТК Компани» – 7%) – 31%; Казахстан (представлен «КазМунайГазом» – 19%, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.