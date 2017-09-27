Т27 млрд выделили на реконструкцию автодороги Петропавловск-Курган

Петропавловск. 27 сентября. КазТАГ — Т27 млрд выделено на реконструкцию автодороги Петропавловск-Курган, сообщили в пресс-службе акима Северо-Казахстанской области.

«Общая протяженность участка составляет 60 км», — сказали в пресс-службе в среду.

Как сообщили в акимате, автодорога разделена на 2 пусковых объекта протяженностью соответственно 29 и 31 км. Реализация проекта началась в июле текущего года, а завершить работы по реконструкции планируется в конце 2019 года.

«Этот участок дороги был построен в 60-х годах, и на сегодняшний день несущая нагрузка не соответствует требованиям нормативов, после реконструкции она будет приведена в соответствие с действующими нормативными документами РК. Аким СКО Кумар Аксакалов, побывав на участке автодороги, где идет реконструкция, поручил завершить работы к концу 2018 года», — проинформировали в пресс-службе.

Директор СКОФ АО «НК «КазАвтожол» Болатбек Айтбаев рассказал о работах, которые планируется завершить в текущем году.

«Сейчас ведется разборка дорожной одежды, местами уже началось устройство новой дорожной одежды. В текущем году мы планируем одну половину первой технической категории, это 3,5 км, завершить в варианте «верхний слой основания» либо «нижний слой покрытия». Также в плане стоит завершение работ по монтажу искусственных сооружений водопропускных труб и всех коммуникаций, это линии электропередач, инженерные коммуникационные сооружения, такие планы на текущий год», — проинформировал Б. Айтбаев.