Глава минобороны РК проинформировал Назарбаева об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017»

Астана. 27 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Кроме того, главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов и выполнении учебных программ министерства.

По итогам встречи Н.Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Напомним, оперативно-стратегические учения «Каратау-2017» прошли с 12 по 21 сентября. На учениях были отработаны организация управления на нескольких операционных направлениях, взаимодействие между видами и родами войск, десантирование личного состава со специальным оборудованием с использованием приборов ночного видения с больших высот с раскрытием парашютов на малых высотах, наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях и создание и применение боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в составе подразделений беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации.

По данным минобороны, цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности допущено не было.