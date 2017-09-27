«Туристік Қамқор» ищет возможности для возвращения пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев на родину, заявили в фонде

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . «Туристік Қамқор» ищет возможности для возвращения пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев на родину, сообщил директор фонда Асылхан Есилов.

«Мы как администраторы системы гарантирования прав в сфере выездного туризма совместно с министерством культуры и спорта, МИДом, также при подключении министерства здравоохранения РК в данный момент изыскиваем возможность оперативного возврата граждан Казахстана на родину», — сказал А. Есилов в среду.

Он напомнил, что у пострадавших нет медицинской страховки, поэтому возникли трудности.

«Данные туристы приобретали свой тур самостоятельно, то есть самостоятельно бронировали гостиницу, покупали билеты и так далее. У данных туристов нет никакой страховки», — сказал он.

Как сообщали СМИ, 21 сентября семеро казахстанцев попали в аварию в Турции, направляясь из Кемера в Анталию. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Вернуться на родину они не могут, так как у них нет денег на перелет.

По данным МИД Казахстана, консул РК в Анталии все время находится на связи с пострадавшими, сейчас их состояние стабильное. Трое пострадавших не могут самостоятельно передвигаться. В настоящее время МИД решает вопрос об организации транспортировки казахстанцев на родину.

Между тем сегодня депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева на пленарном заседании палаты, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК, предложила закрыть фонд в случае уклонения от своих функций.

«Молодые казахстанские юноши и девушки могут транспортироваться на родину только в лежачем положении, что представляет весьма дорогостоящие затраты. Однако их обращение в фонд «Туристiк Қамқор», Air Astana и другие органы остались безрезультатными», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время содействием пострадавшим занимается только генеральный консул министерства иностранных дел Казахстана в Анталии Бауыржан Абдрахманов, «но его возможности ограничены».

«Всего 2 дня назад, встречаясь с депутатами фракции, руководство фонда «Туристiк Қамқор» уверило нас, что их единственной задачей может быть только вывоз наших граждан, почему же они сейчас бездействуют? Мы уверены, что оказание помощи этим людям входят в прямую обязанность фонда», — подчеркнула депутат.

Д. Еспаева добавила, что необходимые средства, собранные с платежей туристов, у фонда также имеются «с избытком».

«В связи с этим просим правительство вмешаться в бездействие подведомственных организаций и требуем оказать немедленное содействие по возвращению наших граждан для оказания им всем необходимой медицинской и организационной помощи. Если же фонд «Туристiк Қамқор» в очередной раз уклонится от возложенных на него функций, мы требуем распустить данную организацию и отменить сбор данных платежей в него», — заявила она.