В какой валюте хранит сбережения советник главы Нацбанка?

Экономика 181 0
Айдархан Кусаинов в студии ZONAkz. Доллар, евро, российский рубль или криптовалюта?

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