В какой валюте хранит сбережения советник главы Нацбанка? 27.09.2017 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 181 0 Айдархан Кусаинов в студии ZONAkz. Доллар, евро, российский рубль или криптовалюта? comments powered by HyperComments Похожие материалы: Объем депозитов в иностранной валюте в Казахстане увеличился на 3,7% в августе Назначен зампред правления Нацбанка Казахстана Глава Нацбанка советует казахстанцам не бегать в обменники при изменениях курсов валют, чтобы не остаться в проигрыше Главы МИД стран ОДКБ условились координировать позиции по международным вопросам «Дешевые» деньги от правительства ведут к инфляции