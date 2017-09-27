В Казахстане насчитывается свыше 17 тыс. уязвимых в террористическом отношении объектов

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В Казахстане насчитывается свыше 17 тыс. объектов, уязвимых в террористическом отношении, сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Еркин Калиев.

«На текущий момент по республике определено свыше 17 тыс. объектов, уязвимых в террористическом отношении. Из них около 2 тыс. особо важных государственных, 1800 — стратегических, 350 — опасных в производстве и почти 12 тыс. — в местах массового скопления людей. Из общего числа 11 тыс., или 65%, принадлежат государственным органам, остальные — частным структурам», — сказал Е. Калиев в среду на конференции, посвященной противодействию террористическим угрозам на уязвимых объектах.

«На соответствие требованиям в этом году проверено 9352 уязвимых в террористическом отношении (объекта – КазТАГ). Результаты проверки свидетельствуют о недостаточном уровне их технической укрепленности», — добавил Е.Калиев.

В ходе конференции также стало известно, что в Казахстане проводится до 800 антитеррористических учений различного формата в год.