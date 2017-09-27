В Казахстане необходимо запретить применение метадоновой терапии, считает депутат мажилиса

Астана. 27 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Необходимо запретить в Казахстане применение метадона в медицинских целях, считает депутат мажилиса парламента РК Мерует Казбекова.

«Начатый девять лет назад пилотный проект по метадоновой терапии, несмотря на вышедшие сроки и неутешительные результаты, не заканчивается, а каждый раз продлевается по непонятным основаниям. Просим МВД РК как уполномоченный госорган завершить пилотный проект по метадоновой терапии. Довести до общественности его результаты, по итогам проекта определиться с внедрением указанной терапии в практику противодействия наркомании либо введение запрета на применение данного препарата», — сказала М. Казбекова, озвучивая депутатский запрос к министру внутренних дел РК на пленарном заседании палаты в среду.

При этом она отметила, что депутатам продолжают поступать тревожные сигналы о последствиях проекта министерства здравоохранения по внедрению так называемой метадоновой терапии, проводимой с 2008 года в Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде, Семее, Таразе, Костанае, Экибастузе.

«По данным независимых экспертов наблюдается высокая смертность участников метадоновой программы (…). По информации самого минздрава, за период проведения пилотного проекта из 1141 участника программы по разным причинам выбыло 875 человек, то есть 77%, что свидетельствует о низкой эффективности программы», — констатировала депутат.

По ее словам, наркотик метадон является «аналогом героина и морфина, запрещенным конвенцией ООН в применении в медицинских целях», а опиоидная-заменительная терапия не является лечением в традиционном понимании, а лишь заменяет употребление приема незаконного наркотика.