Хороший полицейский — плохой полицейский. Часть 1

Неоднозначная география

Большинство, даже неоднократно бывая за границей, может и не догадываться, как работают тамошние полиция-милиция. К сожалению (или к счастью) у меня с ними отношения сложились, и со стражами порядка судьба сводила в разных ситуациях. И если где-то я знаю точно, что полицейский — это гарантированная помощь в затруднительной ситуации, то где-то (как бывает у себя на родине) предпочту обойти стороной…

«Дяди Степы» постсоветского пространства

На вокзале в Тбилиси мне и моей спутнице понадобилась камера хранения. Не придумали ничего лучше, как обратиться за подсказкой к полицейскому. Вместо того чтобы показать рукой или объяснить, он хватает наши рюкзаки и, несмотря на все возражения, несет их до самой камеры. Казалось бы, опыт получен. Однако в Батуми во время поиска по карте нужной улицы, моя подруга устремляется к регулировщику. Я не успеваю ее остановить, и в итоге ожидаемо регулировщик оставляет пост и торжественно ведет нас до нужного места. Наверное, дай ему волю он бы пригласил к себе в гости и напоил вином. Так что подходить к полицейским в Грузии по пустякам я зарекся.

Но если грузинские полицейские стали хорошей визитной карточкой страны, то к белорусской милиции отношение у местных весьма двойственное. Так что их милиционеров я занес в категорию «дядь Степ» исключительно на основе своих впечатлений.

Первый раз, лет еще десять назад, мои минские друзья предложили отметить нашу встречу вином. Купили что-то недорогое в бумажном тетрапакете и разовые стаканчики. Дело происходит поздним вечером, и меня ведут к единственному освещенному месту в близлежащем сквере. Все бы ничего, но освещение дает как раз-таки милицейская будка. Не обращая на это обстоятельство никакого внимания, товарищи деловито раскладывают нехитрую снедь на высоком бордюре в трех метрах от наблюдавшего милиционера. Я все же забеспокоился и предложил уйти в другое место: как-то распивать на глазах милиции — дурной тон. Ответ поразил: «И что, из-за этого вина не попить? К тому же тут светло и под присмотром милиции безопасно». Милиционер, понятное дело, вышел из своей будки и поинтересовался: «Что пьем?» «Вино», — ответили. Он проверил. «Ну, ладно, — соглашается милиционер, — Только стаканчики и пакет потом в урну». Мы заверили, что мы люди вполне культурные и все именно так и сделаем. И не обманули.

Второй раз, когда оказался в Минске с другом из Турции, мы пытались найти центр туристической информации. В любой нормальной стране за такой информацией не возбраняется обращаться к первому же полицейскому. Увидев стоящую милицейскую машину, мы заглянули туда. Милиционер, к своему стыду, такими сведениями не обладал, поэтому по рации связался со своими, а потом пригласил в машину и довез до самого места.

Наконец, тем же разом, когда пришла пора возвращаться на поезде через Москву, друзья устроили традиционный прощальный вечер. Вечер удался настолько, что кое-как придя в себя и приехав на вокзал, я понял, что опоздал на поезд. Следующий – утром. Ну что ж, поменял билет и решил устраиваться на ночлег, вполне комфортно разместившись на полу на собственной куртке. Разбудил меня милиционер. Поскольку на пути в Минск при схожих обстоятельствах на Белорусском вокзале в Москве меня дважды таскали в привокзальное отделение на предмет провоза чего-нибудь противозаконного, то приготовился последовать куда нужно. «Гражданин, вы бы рюкзак под голову положили, а то спереть могут», — посоветовал мне милиционер и, убедившись, что я сделал все как надо, пошел дальше охранять покой других граждан.

Конечно, когда дело касается политики, все может стремительно поменяться. В одном из парков Минска должен был пройти несанкционированный митинг против повышения тарифов на проезд для студентов. Так что стражи порядка были наготове. Парк по периметру оцепил ОМОН. «Повышенная клещевая опасность. Сейчас парк обрабатывается», — объяснил омоновец, почему нам заказан вход. И ничего, что там вполне себе гуляли мамы с детьми и старушки – им, очевидно, клещевой энцефалит не грозил.

Лунатик приходит в полночь

Два месяца назад в Вене у меня случилась совершенно дикая история, которую я описал в Facebook, об этом упомянула пара наших и пара венских изданий.

Приехав на конференцию, меня поселили на последнем шестом этаже (под самой крышей) в недешевом отеле. Окно оставил открытым, так как кондиционер не люблю. Ночью я проснулся от ощущения чьего-то присутствия. Открыв глаза, я обомлел. У меня в номере стоял голый мужик, который, увидев мое пробуждение, в приказном порядке и на русском языке потребовал: «Спи давай!». Страха не было, его место заняло чувство абсолютной нереальности происходящего. Я, не задумываясь над тем, что посетитель голый, для себя решил, что в номер проник вор, как-то открыв дверной замок. И я решил во избежание устранения меня как свидетеля прикинуться пьяным. После чего начал нести какую-то чушь, требовал продолжения возлияний, на что мой визави успокаивал, что бухать будем завтра. Поняв, что у меня получилось, я сделал вид, что уснул. По звукам определил: ночной гость роется в моих вещах и краем глаза уловил как он… выходит в окно. Вот после этого мне стало по-настоящему страшно, и я бросился в коридор. Появление постояльца в трусах, рассказывающего про ночное вторжение, кажется, было воспринято администратором как следствие перепоя. Тем не менее, он вежливо поинтересовался: «Вы хотите, чтобы я вызвал полицию?». «Вызывай, конечно», — я едва сдерживал себя. Полицейские прибыли минут через семь: парень с девушкой, при оружии, почти как в кино. Они тоже не высказали особого доверия моей истории, но пошли со мной в номер. Парень выглянул из окна, и тут уже изумление отобразилось у него на лице: «Он там голый сидит на крыше!» Увидев полицию, мужик куда-то резко скрылся. Полицейские выяснили, что у меня пропало (я не нашел наручных часов, денег и нетбука). Но как оказалось, нетбук был заброшен под кровать, а деньги вытащены из кармашка рюкзака и перемещены в другое отделение. Оставались только старые и недорогие, но все же швейцарские часы. Вызвали подкрепление. Минут через сорок полицейская пара приходят ко мне в номер и сообщает. «Мы его нашли. Он в номере на пятом этаже. Совершенно пьян». Я спустился с ними, они обнаружили в его номере мои часы, и потом пытались вывести персонажа моих кошмаров из комнаты, однако тот, еле шевеля языком, послал их на русском языке и заперся изнутри. Только спустя два или три часа прокурор дал разрешение на проникновение в его номер и на задержание.

Мне же предложили прийти утром в отделение, описать все происшедшее и забрать вещдок – часы.

За завтраком я случайно услышал обсуждение моей истории на русском языке, но, скажем так, с иного ракурса.

В этом же отеле проходила другая конференция для специалистов из СНГ. Вчера же здесь был организован товарищеский ужин, в ходе которого один товарищ «наужинался» более остальных. Его с трудом довели до номера и кое-как уложили, так как душа требовала веселия и других заманчивых предложений ночной жизни Вены. Почему товарища переклинило именно таким образом, что он выбрался на крышу и пошел искать приключений – ответить никто не мог. Первая поразительная вещь, что делегат оказался моим полным земляком, то есть из Алматы. Вторая – как он вообще не разбился, так как даже в трезвом виде, при свете и при должном снаряжении такая прогулка – задача не из легких. Вполне допускаю, что пьянство и венский воздух привели в действия какие-то паранормальные механизмы, так как впоследствии я прочитал в венских газетах, что вызывали бригаду пожарных, но верхолаз с легкостью ушел и от них.

Обсудив все детали с организатором той конференции, мы решили, что мужику тому сейчас тоже несладко; несмотря на определенные не самые приятные мгновения зла я не держал, но больше мной двигало любопытство: что это вообще было? Поэтому мы пришли в отделение, и я намерился объяснить полицейским всю нелепость ситуации.

Заходя в венский полицейский участок (не нужно стучаться, объяснять по какому ты поводу и так далее), показалось, что попал к добрым знакомым. С улыбкой спрашивают, чем могут помочь, без труда переходя на английский. В зале — буклеты о полиции и по вопросам эмиграции (в том числе на русском языке), конфеты с символикой полиции для посетителей, кресла ожидания. При мне зашел чернокожий парень по какому-то миграционному вопросу, и выглядело все так, что полицейские переживали больше него. Минут через десять меня пригласили вглубь участка, и я шел, обволакиваемый запахом свежесваренного кофе, мимо расшитых подушечек, плюшевых медведей и семейных фотографий – и все это делало участок похожим на семейный клуб или тайм-кафе. Чтобы я подробно изложил свою историю пригласили женщину-полицейскую, говорящую по-русски. Пришла дама лет под пятьдесят, с пирсингом в ушах и тату на всю руку – вполне возможно, что после работы играет в рок-группе. На мой опрос собрались скучающие копы почти всего отделения, но история о том, как два алматинца нашли друг друга за тысячи километров, произвела впечатление на всех. Когда же я заявил, что не имею претензий к своему посетителю, полицейская пообещала, что сделают все возможное, но решать будет прокурор. Все это время второй участник инцидента пребывал в камере, но я за него сильно не беспокоился – по крайней мере, человеческое отношение и свежий кофе с круассаном ему были гарантированы.

Как выяснилось позже, любитель прогулок по крышам улетел на родину без каких-то законодательных санкций. Мне же пришло письмо из венского отделения полиции, что дело возбуждать не стали, а моему оппоненту предписано в течение двух лет воздерживаться от повторения своих подвигов, по крайней мере в Австрии.











***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.