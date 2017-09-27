Астана. 27 сентября. КазТАГ – Неустойчивая погода с осадками ожидается в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, +8+10.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Акмолинской и Костанайской областях синоптики прогнозируют местами дожди, ветер усилится до 15-20 м/с, +6+11 и +5+10 соответственно; в Костанайской области местами также туман. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях осадков не ожидается, температура воздуха днем в регионах +6+11.

В Карагандинской области местами дожди, туман, усиление ветра 15-20 м/с, +7+12. На территории Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра, туман, +9+14.

В Жамбылской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, порывы ветра могут достигать 23-28 м/с, +20+25. В Южно-Казахстанской области также местами кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, +20+25. На территории Кызылординской области местами дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +16+21. В Алматинской области осадков не ожидается, +18+23.

В Мангистауской области синоптики также прогнозируют погоду без осадков, +18+23. В Атырауской области местами дожди, +10+15. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами небольшие дожди, усиление ветра 15-20 м/с, +7+12 и +10+15 соответственно.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на большинстве рек Западного Алтая ожидается спад уровней воды. На реках юга и юго-востока республики существенных изменений не ожидается. На р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей ожидаются колебания уровней воды за счет руслового регулирования.