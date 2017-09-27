Павлодар. 27 сентября. КазТАГ — Польские предприниматели планируют выращивать тепличные томаты в Павлодаре с помощью программ развития предпринимательства своей страны, передает корреспондент агентства.

Польские бизнесмены собираются реализовать крупный проект по установке двух теплиц площадью 8 га и 6 га в северной промышленной зоне (СПК), где базируется одна из теплоэлектростанций.

«Мы осмотрели предлагаемый участок, предварительно обсудив параметры проекта, конфигурации теплиц. По примерным на сегодня расчетам, проект будет стоить 28 млн евро. Польская сторона намерена привлекать программу своей страны по поддержке предпринимательства. (…) Чтобы программа заработала в Казахстане, отсюда тоже должно быть участие в проекте не менее 15%. Будь то частное лицо или СПК «Павлодар». Пока предпочтительнее второй вариант», — рассказал работающий с польскими инвесторами в Казахстане директор ТОО «ЭМПК» Николай Карташов.

Вместе с тем по условиям программы оборудование должно быть произведено минимум на 50% в Польше.

По словам Н. Карташова, иностранные предприниматели уже имеют опыт работы в Казахстане.

«Они построили теплицы в Караганде, и сейчас ясно представляют наш рынок, условия. И уверены, что проект успешен. Далеко не везде есть условия по энергетике, которые вы можете поставить в вашем регионе», — отметил он.

Тепло для отопления тепличных комплексов на данном этапе рассчитывают получать с ТЭЦ напрямую, что снижает затраты. Также имеется возможность субсидировать стоимость оборудования в рамках программ АПК Казахстана.

По предварительным расчетам, срок окупаемости проекта составит 4,5 года. Подсчитано, что казахстанская сторона должна вложить в первую очередь проекта Т1 млрд. Озвученный срок запуска первой очереди – осень 2018 года.