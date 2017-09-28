Главы МИД Казахстана и России обсудят в Астане стратегическое партнерство двух стран

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Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого вместе со своим казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым обсудит стратегическое партнерство двух стран, сообщает ТАСС.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября Казахстан с официальным визитом. Визит приурочен к 25-летию установления дипотношений», — приводится информация официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства. С. Лавров также примет участие в четвертом форуме выпускников МГИМО», — добавила М.Захарова.

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