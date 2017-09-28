Астана. 28 сентября. КазТАГ — В Астане на месяц ограничат движение в связи со строительством трамвайных путей, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей (в рамках строительства линии ЛРТ) по ул.Сыганак, на участке от пр.Кабанбай батыра до ул.Сауран, с 22.00 часов 28 сентября т.г. по 08.00 часов 28 октября т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично», — говорится в распространенном сообщении.

Автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршруты, чтобы не создавать пробки на дорогах.