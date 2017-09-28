Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Казахстан и Иран создали совместную судоходную компанию с целью расширить двусторонние торговые отношения и соединить Центральную Азию с южным Ираном, сообщает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

Как заявил управляющий директор компании «Судоходные линии ИРИ» Мохаммад Саиди, совместная компания создана при участии государственной железнодорожной компании Казахстана («АО «НК «Казахстан темир жолы» – КазТАГ). По словам иранского чиновника, головной офис компании расположен в иранском портовом городе Энзели. Также планируется открыть в казахстанском городе Актау представительский офис.

Напомним, что президенты Казахстана и Ирана подписали соглашение о создании совместной судоходной компании в апреле 2016 года в Тегеране.