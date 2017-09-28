Казахстанцы смогут писать жалобы во все госорганы через мобильное приложение

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстанцы смогут писать жалобы через приложение Qamqor во все госорганы, сообщил председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Багдат Мусин.

«В настоящее время мы создали мобильное приложение Qamqor для граждан. Через этот инструмент оперативного диалога между гражданином и государством можно отправлять фотографии госорганам. (…) Когда видишь явное правонарушение, можешь сфотографировать и отправить», – сказал Б. Мусин в четверг на конференции «Открытость и подотчетность государства — основа современной антикоррупционной политики».

По его словам, посредством нового приложения можно писать жалобы практически по любому поводу.

«Через это приложение можно отправлять любую информацию по вопросам ЖКХ. Скажем, если вдруг мусор не выносится вовремя или открытые люки и прочие правонарушения. Или, к примеру, чиновники паркуются в неположенном месте, или машины останавливаются в неположенном месте. Это будет работать в режиме push-уведомлений, то есть человек отправляет сообщение с кратким комментарием — и ему тут же приходит ответ о том, что происходит», – пояснил глава комитета.

«Сейчас приложение тестируется в Караганде и, я думаю, в ноябре-декабре мы начнем распространять его по всем государственным органам», — заключил он.